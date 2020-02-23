شكرا لقرائتكم خبر عن فريد الديب يعلن تطورات الحالة الصحية للرئيس الأسبق حسني مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن موكله موجود في العناية المركزة في المستشفى، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء.

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وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن «مبارك» خضع لفحوصات شاملة، منها تحاليل وقياس الضغط والسكر استعدادًا لإجراء الجراحة، وبعد إنهاء الفحوصات الطبية أُجريت له الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة، وبعد مرور شهر داخل غرفة العناية المركزة بدأ يتحسن، لكنه لم يصل إلى مرحلة الاستقرار التام.

وأشار «الديب» إلى أنه يواظب بصفة مستمرة على زيارته في المستشفى للاطمئنان عليه، موضحًا أنه من غير المسموح لأحد بزيارته سوى أفراد أسرته ومحاميه.

وتابع «الديب» أن «مبارك» استقبل حكم محكمة الجنايات، السبت، والذى قضى ببراءة نجليه «علاء وجمال» في قضية «التلاعب بالبورصة» بحالة من السرور والسعادة رغم حالته الصحية، قائلًا: «الحمد لله ربنا نصفنا بعد سنين طويلة».