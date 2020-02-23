شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: لدينا استراتيجية لتطوير المحميات الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، الأحد، كان هام لعرض تطوير القطاع البيئي وربطه بالاستثمار والاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن ملف البيئة كان ينظر له على أنه رفاهية، وملف أمن قومي، ومع دخول اتفاقيات جديدة وما يحدث في المجتمع الدولي من أحداث لا بد من تغيير لغة الحوار ليصبح ملف البيئة يصب في الناتج القومي.

وأضافت ياسمين فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، الأحد، أن الاجتماع ناقش تمكين القطاع الخاص والشباب في تطوير المحميات وإدارة المخلفات، مشددة على أنه بدون مواطن واعي لأهمية البيئة لن يكون هناك تنمية بيئية مستدامة، ولذا تم البدء بطلاب المدارس والنزول للمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لزيادة الوعي البيئي لدى الطلاب، معقبة: «حتى قشر اللب بدأوا يعملوا له إعادة تدوير».

ونوهت وزيرة البيئة، بأن ملف تطوير المحميات كان مهمل منذ سنوات، وكان هناك اعتقاد أن المحميات يجب الحفاظ عليها وعدم الاقتراب منها، وهذا غير صحيح على الإطلاق، مشيرة إلى أن استراتيجية تطوير المحميات تتمثل في تطوير البنية التحتية للمحميات مع وضع التشريعات الخاصة بتنظيم العمل داخل المحمية، وتوفير فرص عمل لسكان المحميات، لتحقيق حماية وصون للطبيعة، مع تمكين القطاع الخاص من إدارتها.