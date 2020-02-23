شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر البرنس: من حقي منع مسلسل محمد رمضان الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر البرنس، صاحب أحد المطاعم الشهيرة، إنه كان يجب على الفنان محمد رمضان أن يستأذن منه قبل أن يصور دعاية لمسلسله الجديد “البرنس” في محله بإمبابة، حتى لا تطالبه الضرائب بأموال جرّاء تصوير الدعاية.

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وأضاف "البرنس"، أن من حقه المطالبة بعدم طرح مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان.

وتابع البرنس، خلال لقائه ببرنامج «حديث الشارع»، المذاع على قناة «المحور»، مع الإعلامي حسن محفوظ، أن «محمد رمضان داس على البراند بالأقدام على الطرابيزات»، وأهان ابنه، مؤكدًا أن محمد رمضان جاء المطعم للدعاية لمسلسله «البرنس».

وأوضح البرنس أنه لا يوجد مشكلة إذا صوّر محمد رمضان دعاية لمسلسله في المحل، ولكن كان لابد أن يستأذن أولا سواء بمقابل أو غير مقابل.