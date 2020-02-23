شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الأوقاف مع محافظ جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وناقشا الأعمال التي تقوم بها الوزارة في المحافظة في مجال الدعوة وعمارة المساجد. وبحسب بيان، وجّه «فودة» الدعوة للوزير لحضور احتفال محافظة جنوب سيناء بمراسم رفع العلم المصري بمدينة طابا.

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