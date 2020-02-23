شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الشوادر العشوائية لبيع اللحوم بأسوان: «للحفاظ على صحة المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأحد، غلق وإزالة أي شوادر عشوائية تقوم ببيع اللحوم بعيدًا عن محال الجزارة المرخصة والرقابة البيطرية والصحية.

كما قرر المحافظ في منع ذبح المواشي والخراف في الشوارع والالتزام بذبحها داخل السلخانات لتوقيع الكشف البيطرى الظاهرى بواسطة أطباء المجازر، ثم ختم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمى، وإعدام غير الصالح منها، حفاظاً على صحة المواطنين، ومنع التلوث البيئى بعد إنتشار ظاهرة بيع اللحوم البلدى داخل شوادر بالشوارع والمناطق السكنية.

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وكلّف المحافظ الطب البيطرى والوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ هذا القرار بشكل فورى من خلال حملات مفاجئة على هذه الشوادر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان الالتزام ببيع اللحوم البلدى داخل محلات الجزارة طبقاً للاشتراطات البيطرية والصحية لعرض وبيع اللحوم .

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطرى أنه تم تنظيم حملة تفتيش من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم البلدى الكبيرة المذبوحة خارج السلخانة بمدينة أسوان.

وأشار إلى أنه جرى التحفظ على هذه الكميات وتحرير محاضر للمخالفين والتى تنوعت ما بين ذبح خارج المجزر، وأيضاً بيع لحوم بالشوارع العمومية مما يعرضها للتلوث، وبالتالى بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الاتجاه.