شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل المخدرات وغسل الأموال والإرهاب والتجمهر.. البرلمان يوافق على تعديل قانون السجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، على مشروع قانون حكومي بتعديل قانوني تنظيم السجون ومكافحة الإرهاب، وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.

وتنص التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على عدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب بعض الجرائم مثل المخدرات وغسل الأموال والإرهاب والتجمهر، من حق الإفراج الشرطي.

وشهدت الجلسة العامة جدالاً بين رئيس المجلس من جهة والحكومة بشأن عدم استفادة المحكوم عليهم في قضايا تجمهر من الإفراج الشرطي، وتحفظ الدكتور على عبدالعال على هذه الفقرة، وأبدى تخوفه من أن تنسحب هذه الكلمة إلى التجمعات السياسية أو التجمعات العفوية مثلما يحدث في القرى أمام الطرق نتيجة حوادث الطرق، والتي غالباً تتسبب في تجمهر المواطنين.

ووجه عبدالعال سؤالا للحكومة عن الخطورة الإجرامية التي حدثت لإصدار هذا التشريع، موضحاً أن غسيل الأموال والإتجار في المخدرات فيها خطورة إجرامية، لكن التجمهر العفوي ليس به هذه الخطورة.

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وردّ المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون مجلس النواب، إن التجمهر الذي قد يؤدى إلى القتل وإغلاق الطرق يختلف عن حق التظاهر الذي ينظمه قانون التظاهر، قائلا: «التجمهر في هذه التعديلات لابد أن يكون مخلا بالأمن، والسلم العام، ويترتب عليه ارتكاب جريمة، أما التجمع السلمى يضمنه وينص عليه الدستور».

وتدخل عبدالعال مرة أخرى قائلا: «لو أدخلنا التجمهر سننزلق للتجمع العفوى فطبيعة العادات في القري مثلا لو وقع حادث سيارة يتجمعوا، وفى هذه اللحظات الإنفعالية يصاحبها العنف والقتل غير المقصود».

وردّ ممثل الحكومة إن «تكييف الشكل القانونى للواقعة يكون من قبل النيابة العامة أو القضاء وليس سلطات الضبط، وهو الذي يحدد ما إذا كانت الواقعة تجمع عفوى أو تجمهر ترتب عليه أعمال عنف».

وأضاف: «التجمهر غالبا ما يصاحبه عنف وتخريب لعلنا نتذكر ما شهدته منشآت حكومية محيطة بالبرلمان من حريق وهدم تسبب في خسائر للدولة لا يمكن تداركها، وكانت جرائم تجمهر وليست إرهاب ولم تكن قد حدثت وقت الثورة»، موضحا أن فلسفة التعديلات جاءت في خروج بعض العناصر الخطرة بإفراج شرطى بناءً على أحكام قضائية واجبة النفاذ مما يهدد الأمن العام ويعطل العمل بالمادة 59 من الدستور التي تنص على الحياة الآمنة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر.

وفي نهاية النقاش وافق المجلس على التعديلات التي أدخلتها الحكومة كما هي على القانون، وتتضمن عدم استفادة المحكوم عليهم في قضايا تجمهر من قانون الإفراج الشرطي.