شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية.. وتوقعات بتحسن الطقس تدريجيًا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أحياء الإسكندرية لهطول أمطار رعدية غزيرة، مساء الأحد، صاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع ليلا، ما أثر على ارتفاع أمواج البحر وتوقف حركة الصيد بجميع الموانئ وشواطئ المدينة، فيما توقعت هيئة الأرصاد أن تتحسن حالة الطقس مساء غدٍ الاثنين.

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وتواصل شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر جهودها لكسح مياه الأمطار من الشوارع وأسفل الكباري والأنفاق بكافة أنحاء المدينة الساحلية.

ووضعت شركة الصرف الصحي تمركزات سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول الأمطار.

وفي سياق متصل، أكّد رضا الغندور، المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة البحرية بميناءى الدخيلة والإسكندرية وأعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والسفن رغم سوء الأحوال الجوية.