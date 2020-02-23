شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستفز منتقديه بـ فيديو جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ظهر الفنان محمد رمضان، في فيديو جديد نشره على صفحته بـ«فيس بوك» الأحد، أثناء وجوده بمبنى الإذاعة والتليفزيون، لتصوير حلقة مع الإعلامي وائل الإبراشي، للرد على منتقديه بعد الحملة التي طالبته بمقاطعة أعماله على خلفية أزمته مع الطيار الموقوف بسبب ظهوره في قمرة القيادة رفقته منذ عدة أسابيع.
وخلال الفيديو استعرض محمد رمضان تهافت عدد كبير من العاملين في ماسبيرو على التقاط صور تذكارية معه، بخلاف عدد من أفراد الأمن المنوط بهم تأمين المبنى، كما صاحب الفيديو أغنية «أنا بين جمهوري ملك».
وخلال الأيام الماضية تصدر هاشتاج #قاطعوا_محمد_رمضان قائمة الأكثر تداولا على «تويتر» بعد الأزمة التي تسبب فيها للطيار أشرف أبواليسر، الذي فقد وظيفته بسبب حرص رمضان على التصوير داخل قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يستفز منتقديه بـ فيديو جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.