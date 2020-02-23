شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: لا يوجد جن يحرق المنازل.. والحديث عن السحر وصل للرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على اندلاع حرائق المنازل بإحدى قرى كفر الشيخ بعد شائعة أن الجن هو المتسبب في إشعال هذه الحرائق، قائلًا: «إنه لا يوجد جن يحرق المنازل وإلا لماذا لم يحرق بيت العمدة بالقرية؟»، مطالبًا بضرورة التفكر واللجوء إلى علماء الأزهر.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، أن تحريات الأمن اكتشفت أن المتسبب في الحريق طفلة كانت تلهو نتيجة تأثرها بأفلام الكارتون، معلقًا: «الطفلة دي لازم علماء وأخصائيي النفس يجلسوا معها».

وتابع أنه من الضروري إرسال قوافل تضم علماء أزهريين إلى هذه القرى وما شابهها لتوعية الناس، لافتًا إلى أن الوعي عند البعض يحتاج إعادة تنشيط وفهم، مشيرًا إلى أن الحديث عن الجن والسحر وصل إلى الأندية الرياضية التي يجب أن يكون فيها عقول سليمة.