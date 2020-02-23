شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية: منع الفساد من المنبع أهم اختصاصاتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، أن من أهم اختصاصات الهيئة هو منع حدوث الفساد والتصدي لوقوع الجرائم الإدارية والمنع من المنبع، فضلا عن مكافحة الفساد بشتى صوره.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته محافظة الدقهلية، اليوم، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية لإستعراض دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد ومديري المديريات والإدارات والعاملين.

وقال «حامد»، في بيان، إنه «تم إبرام 30 مذكرة تفاهم مع الجهات المناظرة لنقل الخبرات لعدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية وغيرها، وهناك مجالات كبيرة من التعاون الدولي ومذكرات التفاهم مع الأجهزة المناظرة وبعض المنظمات الدولية وتبادل الخبرات معها».

وأضاف في كلمته: «من مهام الرقابة الإدارية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفساد ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على أموال وموارد الدولة وبحث يتم رصد أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيهما والقضاء عليهما، كما تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ القوانين ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المعنية، ومتابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في منع الفساد».

Advertisements

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية أبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية وتشمل الإتجار بالوظيفة العامة والرشوة واستغلال النفوذ والعدوان على المال العام واختلاسه والتزوير في محررات رسمية والكسب غير المشروع وغيرها.

وتناول «حامد» أبرز نتائج أعمال الهيئة، ومنها تحقيق عائد مادي من مكافحة الفساد والمعاونة في استرداد حقوق الدولة وتصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات ووضع ضوابط لسد الثغرات ومنع الفساد وضبط سلع قبل طرحها في الأسواق وفحص شكاوي وحل مشاكل المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن هيئة الرقابة الإدارية في معركتها على الفساد تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد وإعادة أملاك الدولة المنهوبة، وإنه بنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول في أساليب محاصرة الفساد.

وأكد على الدور الكبير لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأن الجميع شركاء في حماية أموال وموارد الدولة ومنع الفساد، وأن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يؤدون دورا متميزا وكبيرا لحماية أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد.

وأضاف: «كل موظف في موقعه مسؤول عن مكافحة الفساد بسرعة تنفيذ وتقديم الخدمة للمواطنين وتيسير إجراءاتها وحسن الاستقبال والتعامل مع المواطنين وتطبيق قواعد واضحة ومحددة تسري على الجميع».

مؤتمر لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية