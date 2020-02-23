شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل المبعوثة الأوروبية لعملية السلام في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، الأحد، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط «سوزانا تيرستال»، وذلك للتباحث بشأن آخر المُستجدات على الساحة الفلسطينية، وتبادل الرؤى حول سُبل دفع عملية السلام.

وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء مُحدّدات الموقف المصري والرؤية تجاه سبل تسوية القضية الفلسطينية، وصولاً إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يستدعي دعم كافة المساعي الرامية إلى استعادة زخم عملية السلام، وطرح الأمل في إمكانية تسوية الصراع بشكل عادل ودائم.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن المبعوثة الأوروبية أعربت من جانبها عن اهتمامها بزيارتها الحالية إلى القاهرة، والاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مُجمل تطورات عملية السلام، مُشيدةً في هذا الشأن بالجهود المصرية، حيث أعربت «تيرستال» عن تطلعها إلى استمرار التشاور مع القاهرة حول سُبل دفع عملية السلام والتوصل إلى التسوية الشاملة المنشودة.