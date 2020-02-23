شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تحصد 3 جوائز بمسابقة الصحافة المصرية لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت «المصري اليوم» بجائزة الصحافة المصرية لعام 2019، والتي أعلنتها نقابة الصحفيين مساء اليوم، حيث حصدت «المصري اليوم» 3 جوائز، هي الجائزة الأولى في الإخراج الصحفي للزميلة بسمة محمد عبدالمنعم، والجائزة الأولى في الحوار الصحفي للزميل محمد منصور، وجائزة صحافة المرأة للزميلة غادة محمد الشريف.

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وفازت الزميلة بسمة عبدالمنعم بالجائزة الأولى في الإخراج الصحفي عن ملف دار الأوبرا المصرية 30 عاما من الإبداع، وصفحة «جارة القمر.. فيروز»، فيما فاز الزميل محمد منصور بالجائزة الأولى للحوار الصحفي عن سلسلة حوارات بعنوان الطريق إلى المستقبل للزميل محمد منصور بجريدة المصري اليوم.

وفازت الزميلة غادة محمد الشريف بجائزة صحافة المرأة عن موضوعي «قلبى على ولدي.. حجر، وموضوع الاغتصاب الزوجي جريمة خارج إطار القانون»، وذلك مناصفة مع موضوع «القصور التشريعى».. يحرم المطلقات من الحضانة والحجة لم يستدل على الأب للزميلة جهاد عباس بجريدة الوطن.

وأعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019 وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية والمشرف العام على المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.