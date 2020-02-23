شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في غانا يُشارك الجالية الحفل السنوي للمدرسة الدولية بأكرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شَهدَ سفير مصر لــدى غانا عماد حنا الحفل السنوي للمدرسة الدوليــة في أكــرا والتي تضم في صفوفها عـــدداً من أبناء الجالية المصرية في مراحلهم التعليمية المختلفة، حيثُ قام الطلبة المصريون بالمُشاركة في «طابور رايــات الدوّل» برفــع العلـم المِصــري وارتداء الأزيــاء التي عَبّرَت عن الحِقَب المختلفة من تاريخ مصـر القديـم والمُعاصِر.

وبحسب بيان، الأحد، حَظِىَ الرُكــن المصري بالحفـــل باهتمــام جمـــوع الحاضريـن من الجنسيات المُختلفة، حيثُ بذلَ أولياء الأمــور المصريين جهداً كبيراً لإخراجـــه بالشكل المُتميز الـذي بدا عليه، وذلك عَبرَ تزيينه بمُجَسّمات مُتقّنة للآثـار الفرعونيـة وابتكار أفكار جديدة وغير تقليدية لاجتذاب الزائرين من مُختلف الفئات العُمرية، إضافةً إلى تقديم المأكولات والمشروبات الشعبية المصرية.

وأعرب السفيـر حنا عن سعادته بما شهـده من إقبال على الجناح المصري، وشغف بالتعرُف على تاريخ مصر وحضارتها، مُثنياً على ما تحظى به الجالية المصرية في غانا من ترحيب وتقدير.