شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يفتتح فرعًا للبنك الأهلي بمدينة قنا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأحد، فرع البنك الأهلى المصري، بمنطقة مجمع البنوك بمدينة قنا الجديدة.

وعقب الإفتتاح تفقد «الداودى» أقسام الفرع واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، مؤكدًا أهمية دور القطاع المصرفى في المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التي يقدمها في تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد في إتاحة فرص العمل بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التي تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

يذكر أن افتتاح الفرع الجديد- المقام على مساحة ٤٠٠ م٢ بتكلفة مالية بلغت ٢٦ مليون جنيه- يأتى في اطار خطة البنك التي تهدف إلى زيادة عدد فروع تقديم الخدمة للتيسير على المواطنين.