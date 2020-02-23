شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مصرية تصل إلى مالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى العاصمة المالية باماكو، السبت، القافلة الطبية التي أوفدتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع كلية الطب بجامعة عين شمس، في إطار الجهود المستمرة لوزارة الخارجية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتقديم الخدمات الصحية للدول الأفريقية الشقيقة، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في مالي ووزارة الصحة هناك.

وستقوم القافلة، التي تضم أساتذة وأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب بجامعة عين شمس، بتقديم الخدمات الطبية والجراحية في مجال طب العيون لأبناء الشعب المالي الشقيق، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 29 فبراير الجاري.

كما سيقوم الأساتذة الموفدون بتقديم تدريب ومحاضرات علمية لشباب الأطباء. هذا، ومن المقرر أن تفتتح حرم رئيس الجمهورية أنشطة القافلة الطبية يوم 24 فبراير الجاري.