شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار لائحة "الأعلى الإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 7 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، قد أكد من قبل أن المجلس انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى وافق عليه البرلمان فى سبتمبر الماضى، مضيفا أن المجلس أبدى ملاحظتين على اللائحة.

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وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن من بين ملاحظات المجلس البند الخاص بمدة الترخيص للمواقع الإلكترونية والصحف والقنوات، موضحا أن المدة المحددة فى اللائحة للانتهاء من فحص التراخيص غير كافية وأنه لابد من الا تقل عن شهر حتى يتم فحص أى طلب بعناية.

وذكر الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس أرسل ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى مجلس الوزراء.