شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: انكسار صخرة الديون المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: طفرة فى إدارة الاقتصاد والمالية العامة.. انكسار صخرة الديون المحلية.. الدين المحلى يتراجع لأدنى مستوياته خلال 10 سنوات.. وعجز الموازنة ينخفض 8.2 ٪ العام الماضى.. «بلومبرج »: مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلى السنة المالية الحالية

واقرأ أيضا..

واقرأ أيضا.. اجتماعان مع رئيس الوزراء ووزيرة البيئة ومسؤولى الهيئة الهندسية.. السيسى يوجه بدعم أنشطة البيئة والانتهاء من تطوير محاور الطرق والكبارى.. الرئيس: المحميات الطبيعية ثروة قومية ويجب تقديمها للسياحة العالمية على نحو يليق بقيمة ومكانة مصر Advertisements اجتماعات طارئة فى الناديين.. الأهلى والزمالك يعترضان على قرارات "الجبلاية".. «منصور » يهدد بالتصعيد.. محاولة الاعتداء على الحكم سر إيقاف كهربا وعاشور.. ولغة الشفايف تنقذ طارق حامد

اجتماعات طارئة فى الناديين.. الأهلى والزمالك يعترضان على قرارات "الجبلاية".. «منصور » يهدد بالتصعيد.. محاولة الاعتداء على الحكم سر إيقاف كهربا وعاشور.. ولغة الشفايف تنقذ طارق حامد 408 ملايين دولار استثمارات استكشافية فى محيط حقل ظهر الخادمة المتهمة بتسجيل فيديو «سيدة الحمام» تسقط فى قبضة «مباحث الجيزة»

الخادمة المتهمة بتسجيل فيديو «سيدة الحمام» تسقط فى قبضة «مباحث الجيزة» مفوضة البنية التحتية للاتحاد الأفريقى: تجربة مصر ناجحة فى تصميم الطرق الجديدة ضبط فضائيتين بالهرم تروجان للإخوان والشعوذة.. ضربة للإرهاب والدجل عبر الأقمار الصناعية

ضبط فضائيتين بالهرم تروجان للإخوان والشعوذة.. ضربة للإرهاب والدجل عبر الأقمار الصناعية التفاصيل الكاملة لمهرجان الأقصر للسينما.. "سينما أفريقية من كل الدنيا" فى أحضان الأقصر أسبوع تجارى مصرى فى أوغندا بمشاركة 20 رجل أعمال من 4 قطاعات.. البعثة التجارية تدرس السوق الأفريقية.. رهان على الكيماويات والهندسة والغذاء.. وخطط لترويج المنتجات المصرية وإبرام عقود تصدير



أسبوع تجارى مصرى فى أوغندا بمشاركة 20 رجل أعمال من 4 قطاعات.. البعثة التجارية تدرس السوق الأفريقية.. رهان على الكيماويات والهندسة والغذاء.. وخطط لترويج المنتجات المصرية وإبرام عقود تصدير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365: انكسار صخرة الديون المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.