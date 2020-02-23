الخليج 365: انكسار صخرة الديون المحلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: طفرة فى إدارة الاقتصاد والمالية العامة.. انكسار صخرة الديون المحلية.. الدين المحلى يتراجع لأدنى مستوياته خلال 10 سنوات.. وعجز الموازنة ينخفض 8.2 ٪ العام الماضى.. «بلومبرج »: مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلى السنة المالية الحالية
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