شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: تنقية جداول المشتغلين كشفت وجود راقصة تحمل كارنيه المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور نقيب المحامين، أثناء لقاء مفتوح مع المحامين بمحافظة سوهاج، إن المعركة التى لا تقل أهمية عن معركة إنشاء وميلاد نقابة المحامين بمصر هى معركة التنقية لأنها كانت التاريخ الفاصل بين التحلل والانقراض أو الاستمرار والانطلاق بقوة وهى كانت التاريخ الفاصل ولو أستمر الحال كما كان عليه قبل التنقية كان من الممكن أن تتلاشى كل إمكانيات ومقدرات المحاماة بمصر خلال سنوات قليلة.

وتابع النقيب: "كل مواردنا التى نحصل عليها من عرقنا كمحامين من دمغة محاماة وأتعاب محاماة ورسوم تصديق كانت سوف يتم توزيعها على غير المحامين المشتغلين لأنهم يشاركونا فيما أدخلناه من موارد حيث أن عدد المحامين المشتغلين لا يزيد عن ثلث الأعضاء المقيدين بجدول نقابة المحامين وهم من يقوموا بتقديم الدخل للنقابة فكانت القسمة قسمة غرماء ما يأتى به المقيدين يوزع على غير المقيدين".

وأضاف عاشور، أن التنقية تمثل قيمة معنوية كبيرة لأن هناك تداخل من غير المشتغلين فى المحاماة والمساواة بينهم فقط بمجرد الكارنيه كانت تجعلك مساويا لسائق التوك توك أو الميكروباص أو أى شخص يعمل بمحطة البنزين حيث تلاحظ أن هناك من يخرج لك الكارنيه أو لأى مسئول ويقول له أنا زميلك أو أنا محامى وهناك راقصة كان لديها كارنيه محاماة ولذلك كان قرار التنقية قرار حياه أو موت بمعنى أن تحيا النقابة وتحيا المحاماة وإما لا تستمر.

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جاء اللقاء بحضور عدد كبير من المحامين وأعضاء نقابة المحامين، وذلك فى إطار لقاءاته المتعددة بالمحامين على مستوى الجمهورية، ويشهد اللقاء إجابة "عاشور" على التساؤلات وعرض آخر المستجدات النقابية، وذلك بحضور مرشحو النقابة العامة على مستوى الاستئناف، وكان فى استقبالهم ماهر رشوان نقيب محامين محافظة سوهاج وأعضاء النقابة.

وفى بداية كلمته وجه نقيب المحامين بمحافظة سوهاج رسالة إلى كل من دعوا إلى مقاطعة سامح عاشور قائلا: ها هى سوهاج وها هو سامح عاشور انتبهوا لقيمتكم الكبيرة، أنتم محط أنظار جميع محافظات مصر لأنكم أبناء النقيب وأصدقاؤه وأخوته.

وعرض رشوان مشكلة مطالبة حاملو كارنية النقابة 2020 بالقيمة المضافة، وطالب من النقيب العام أن يوضح الأمور لأن البعض يتحدث فيها والكل هنا يتحدث فى أن سوهاج ليس لها نادى للمحامين وطالب بتخصيص الشقق للمحامين سوهاج.

وأوضح سيف السيد حماد عضو نقابة محامين سوهاج، أن الرجال الذين عاهدناهم فى كل المواقف هم صادقون فى العهد أقول لكم حافظوا على رموزكم فمن الصعب أن يتكرر الرموز والقيادات من الصعب أن يتكرر سامح عاشور وماهر رشوان وغيرهم فمن الذى حارب من أجلكم وحكم عليه بعامان فقط من أجلكم ومازلنا نحارب من أجل زيادة موارد المحامين والمعاشات كحد أعلى 3000 جنيه وحد أدنى 1000 جنيه وسوف يزيد المعاش والخدمة الصحية بما يرضيكم.