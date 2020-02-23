شكرا لقرائتكم خبر عن السراج يغرق في وحل الخيانة ويرسال 4 مليار دولار وديعة بالمركزي التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فائز السراج رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسى الليبي، تحويل 4 مليارات دولار أمريكي نقدًا كوديعة بنكية إلى البنك المركزي التركي.

وقال " رمزي رجب آغا " ، رئيس لجنة أزمة السيولة بالبنك المركزي الليبي ، إن "حكومة الوفاق " حوّلت " 4 مليارات دولار أمريكي إلى بنك تورينترال " .

وسيضمن هذا الاستثمار تغطية دعم تركيا من حيث المساعدات العسكرية ، والعلاج الطبي لجرحى المسلحين ، وتعويض للشركات التركية بموجب عقودها مع النظام السابق .

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وأكد أغا أيضًا بأن هذا التحويل سيكون له تأثير إيجابي على الليرة التركية التي تدهورت أمام الدولار الأمريكي.

وترتبط حكومة السراج ونظام رجب طيب أردوغان بعلاقات مشبوهة، حيث سبق توقيع اتفاقيات تعاون بين الجانبين دون موافقة من البرلمان الليبي من شأنها تمهيد الأجواء لتدخلات تركية عسكرية داخل ليبيا، وهو ما دفع البرلمان إلى اتهام السراج بالخيانة العظمى قبل ما يقرب من شهرين.