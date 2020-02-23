أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: تشهد أغلب أنحاء الجمهورية طقس غير مستقر ، حيث تشهد البلاد أمطار فى مناطق متفرقة وسط تحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد من استمرار موجة عدم الاستقرار حتى الثلاثاء المقبل . ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية.



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الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر وأمطار على مناطق متفرقة واقرأ أيضا..الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر وأمطار على مناطق متفرقة تشهد أغلب أنحاء الجمهورية طقس غير مستقر ، حيث تشهد البلاد أمطار فى مناطق متفرقة وسط تحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد من استمرار موجة عدم الاستقرار حتى الثلاثاء المقبل . ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



الصحة تخصص الخط الساخن 105 للرد على الاستفسارات حول كورونا الصحة تخصص الخط الساخن 105 للرد على الاستفسارات حول كورونا أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص خط ساخن برقم 105 لتقديم الإستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروسات الكورونا هى مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، وأضافت: ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة.





”الخليج 365” تحصد جوائز الصحافة المصرية ”الخليج 365” تحصد جوائز الصحافة المصرية أعلنت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، نتيجة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والمشرف العام على المسابقة. وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها وجاءت النتيجة كما يلى :-



أسباب إيقاف كهربا أسباب إيقاف كهربا تضمنت حيثيات إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلى حتى نهاية الموسم الجارى عقب أحداث الشغب فى مباراة فريقه أمام الزمالك بالسوبر المصرى، أن كهربا كان أحد الأسباب الرئيسية فى إشعال الفتنة والشغب بين الفريقين وقت نزوله إلى أرض الملعب.



وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق توفى منذ قليل عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" السابق، بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عاما. وتولى عمرو فهمى مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمرانى قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.



صن داونز يفوز فى كأس جنوب أفريقيا بآخر بروفة للقاء الأهلى صن داونز يفوز فى كأس جنوب أفريقيا بآخر بروفة للقاء الأهلى تأهل صن داونز إلى ربع نهائى كأس جنوب أفريقيا بعد الفوز على ضيفه جامعة فال بنتيجة 2-0 فى المواجهة الأخيرة للفريق الجنوب أفريقى قبل لقاء الأهلى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، الهدف الأول أحرزه اللاعب واين أريندس فى الدقيقة 54، وأحرز اللاعب باكامانى ماهلامبى لاعب الأهلى السابق الهدف الثانى فى الدقيقة 71، وأهدر الضيوف ركلة جزاء فى الدقيقة 57. Advertisements



يقفز من الطابق الــ11 هربا من زوجته وعشيقها بعد خطفه للتنازل عن ممتلكاته يقفز من الطابق الــ11 هربا من زوجته وعشيقها بعد خطفه للتنازل عن ممتلكاته لقى مسن مصرعه، بعدما قفز من الطابق الـ11 فى مدينة نصر، هربا من زوجته وعشيقها بعدما خطفا فى إحدى الشقق لإجباره على التنازل على ممتلكاته لها، والتوقيع على إيصالات أمانة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



رئيس البرلمان: لن ننزلق للمطالبة بمنع عمل فنى والدستور ينص على حرية الإبداع رئيس البرلمان: لن ننزلق للمطالبة بمنع عمل فنى والدستور ينص على حرية الإبداع قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الفن الهابط يطرده الفن الجيد، لافتا إلى أن الأفلام الهابطة كانت موجودة فى الخمسينات والستينات ولكن كان يقابلها فن جيد وعظيم.

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوةرفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد" ، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده. كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى أبريل الماضى بمعاقبة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقى المتهمين بالقضية.





"الصحة": الأجنبى حامل فيروس كورونا لم يعد مصدرًا للعدوى وأصبح معافى تمامًاأكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أن حالة الأجنبى الحامل لفيروس الكورونا المعزول بمستشفى النجيلة بمطروح مستقرة وأصبحت سلبية، وليس هناك أى وجود للفيروس فى الدم وذلك بعد إجراء التحاليل الكاملة لها وملاحظتها على مدار اليوم. "الصحة": الأجنبى حامل فيروس كورونا لم يعد مصدرًا للعدوى وأصبح معافى تمامًاأكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أن حالة الأجنبى الحامل لفيروس الكورونا المعزول بمستشفى النجيلة بمطروح مستقرة وأصبحت سلبية، وليس هناك أى وجود للفيروس فى الدم وذلك بعد إجراء التحاليل الكاملة لها وملاحظتها على مدار اليوم.

الأهلي يقرر التظلم ضد عقوبات الانضباط بعد أحداث السوبر الأهلي يقرر التظلم ضد عقوبات الانضباط بعد أحداث السوبر

شينخوا: شفاء 22888 شخصا من فيروس كوروناكشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فى تقرير لها اليوم، أن عدد مرضى فيروس كورونا الذين تم شفائهم حديثًا يفوق عدد الإصابات الجديدة لليوم الخامس على التوالى، ويصادف يوم أمس السبت أيضا اليوم الرابع على التوالى الذى ظل فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة فى الصين أقل من 1000.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التظلم والالتماس ضد عقوبات لجنة الانضباط، التي جاءت تجاه عدد من نجوم الفريق بعد أحداث مباراة السوبر المحلي والتي أقيمت في الإمارات وانتهت لصالح الفريق الأبيض بضربات الترجيح.