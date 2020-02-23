وكيل البرلمان يستقبل وفد مجلس الشورى الإندونيسي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

التقى محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، بوفد مجلس الشورى الإندونيسي، برئاسة أبرهام ليانتو عضو مجلس النواب الإقليمي، اليوم الأحد، وحضر اللقاء النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، والسفير حلمي فوزي سفير إندونيسيا في القاهرة.

وأكد الشريف عمق العلاقات البرلمانية والتاريخية بين البلدين، معربًا عن شكره للحكومة والشعب الإندونيسي، على مواقفه الداعمة للقرارات المصرية في دعم المنطقة.

وأضاف الشريف أنه بالرغم من عمق العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين، لكنها لم تصل حتى الآن إلى التعاون المطلوب في التجارة بين البلدين، حيث يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 203 ملايين دولار فقط، وهذا لايكفي ويجب تطويرها وزيادة معدل التجارة بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار الإندونيسي في مصر في ظل معركة البناء، التي تخوضها مصر لبناء مصر الحديثة في كافة المشروعات سواء في بناء الموانئ الجديدة والطرق والمناطق الصناعية الجديدة ونحن نشجع الجانب الإندونيسي للدخول في هذه المشروعات من خلال جمعية الصداقة المصرية الإندونيسية.

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وأوضح وكيل مجلس النوب بعض الإصلاحات السياسية التي تنفذها مصر حاليًا، للوفد الإندونيسي، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات السياسية ضمن منظومة عامة لبناء مصر الحديثة.

وأشاد الشريف بسفير إندونيسيا في القاهرة، على دوره في تقوية العلاقات بين البلدين.

من ناحيته، أشاد ابرهام ليانتوا عضو مجلس النواب الإقليمي، بالعلاقات بين مصر وإندونيسيا، مؤكدًا أن هذه العلاقات موجودة منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وهي علاقات طيبة، ويتواجد في مصر نحو 7 آلاف طالب إندونيسى يدرسون ويعيشون بمصر مؤكدًا قوة العلاقات بين البلدين.