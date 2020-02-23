محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
عرضت وزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد تفاصيل استقبال قطاع السجون وفداً ضم عدداً من مراسلى القنوات والوكالات الأجنبية من بينها (الأسوشيتد برس – قناة العربية – قناة الغد العربى) بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى مسؤولي عدد من منظمات حقوق الإنسان.
زار الوفد سجن المرج، وتفقدوا عدداً من مرافق السجن (فصول محو الأمية– المكتبة – دروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى – المطبخ – ورشة أعمال النجارة – معرض المنتجات الزخرفية – المنتجات الغذائية) .
والتقوا بعدد من النزلاء وإطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة (علاجية – تعليمية – دراسية – ثقافية – دينية) التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.
كما تفقدوا مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية..
وتحدث أعضاء الوفد مع عدد من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.
كانت هذه تفاصيل خبر لقطات من زيارة مراسلي قنوات ووكالات أجنبية لسجن المرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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