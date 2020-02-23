أخبار مصر | رسميًا.. الإفتاء تعلن الثلاثاء المُقبل غرة شهر رجب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الإفتاء تعلن الثلاثاء المُقبل غرة شهر رجب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دار الإفتاء أن يوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر جب لعام 1441 هجريًا.

وكانت دار الافتاء قد استطلعت هلال شهر رجب لعام 1441 هجرية، مساء اليوم الأحد، الموافق 29 جمادس الآخر 1441 هجرية، الموافق 23 فبراير 2020 ميلادية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.