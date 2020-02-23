أخبار مصر | الزميلة نهى وجيه تفوز بجوائز الصحافة المصرية بفرع"الحملات الصحفية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزميلة نهى وجيه تفوز بجوائز الصحافة المصرية بفرع"الحملات الصحفية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت الزميلة بقسم التحقيقات بجريدة "الفجـر"، نهى وجيه، بمسابقة جوائز الصحافة المصرية التي تنظمها نقابة الصحفيين سنويًا، وذلك في فرع الحملات الصحفية، عن حملتها "اللعب في الدماغ"، وهي سلسلة حلقات أطلقتها في عام ٢٠١٨ لعدد من الشخصيات والمؤسسات التي تبث سمومها العقائدية في عقول المواطنين بما يضر بثوابت المجتمع المصري والأمن القومي.

وتهنئ جريدة الخليج 365 الزميلة نهى وجيه لفوزها بالجائزة، متمنية لها مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز الصحفي، بعد أن شهدت المسابقة تنافس أكثر من 569 زميل وزميلة للفوز بجوائزها، وهي المسابقة الأكبر التي تنظمها النقابة.