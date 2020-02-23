أخبار مصر | مستشار وزير السياحة والآثار: متحف الغردقة يضم 2100 قطعة ويجسد الجمال والرفاهية عبر العصور (حوار بالفيديو)

هل عرف المصري القديم الجمال الحسي كالموسيقى وغيرها؟

"بالتأكيد عرف المصري القديم الموسيقى، وهي ناحية جمالية تحسن الخلق الإنساني، ولدينا في المتحف بعض الأدوات الموسيقية ولوحة لسيدات يحضرن حفلة، كما أن المصري القديم كان لديه معبود يدعى بس وهو معبود الجمال والمرح".

هل يتحدث المتحف عن الجمال فقط؟

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"لا فهو يتحدث أيضًا عن الرفاهية عند المصري القديم، فمثلًا نجد أن المطبخ الذي هو جزء من الرفاهية عرفه المصري القديم وكان لديه ثقافة الطعام، فلدينا فتارين فخار ذو أشكال وألوان مختلفة حيث كان الفخار جزء مهم من المطبخ عند المصري القديم، كما كان لديه أدوات من الجرانيت والألباستر، استخدم كافة أنواع الأحجار في صنع الأدوات والأواني، وكانت ذات أشكال وملونة، عليها من الخارج زهرة اللوتس، وهو نوع من الجمال والذي حرص عليه في جميع نواحي حياته".

ماذا عن رفاهية المنزل؟

"المصري القدي عرف الرفاهية المنزلية، فمنذ آلاف السنين كانت لديه الكراسي بأشكال مختلفة، والموائد، والكرسي ساند القدم، وصناديق حفظ الأدوات والملابس، وهو يشبه حاليًا شوار العروس فنحن نتذكر جميعًا جداتنا وأمهاتنا حيث كانت لديهن مثل هذه الصناديق حتي وقت قريب".

ماذا عن الطعام؟

"لدينا عدد من المقتنيات التي توضح عناية المصري القديم بثقافة الطعام، فلدينا أوزة من الألباستر، ومجموعة سكاكين وسلال تخزين الطعام بأشكال وأحجام مختلفة، مناظر جدارية من مقبرة سنفرو تمثل حملة القرابين وهم يحملون السلال التي استخدمها في الحياة الدنيا والموجودة أيضا في المقبرة للاستخدام في الحياة الأخرى وهو تأكيد لتواصل الحياتين عنده".

ماذا عن الرياضة؟

"عرف المصريين الرياضات المختلفة منها البدنية مثل الصيد وحتى الآن هو تجارة ورياضة، ولدينا قطع في المتحف تؤكد ذلك، منها الـ "بومرانج" وهي العصي التي كانت تستخدم في الصيد، كما أن لدينا مناظر حيوانات اصطادها المصري القديم، حيث كان يستفيد من كل أجزاء الحيوان الذي يصطاده حتي العظم، وهو ما يوحي بفكر استثماري، كما عرف الرياضات الذهنية أيضًا".