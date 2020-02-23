أخبار مصر | بعد إحالته للجنة القيم.. النائب إلهامى عجينة:"بقول للرأى العام ينشغل بحاجة غيرى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إحالته للجنة القيم.. النائب إلهامى عجينة:"بقول للرأى العام ينشغل بحاجة غيرى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرجع النائب إلهامى عجينة، قرار هيئة مكتب مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القيم، إلى مشادات كلامية مع بعض الموظفين بمقر عدد من الوزارات، منها الشباب والرياضة والرى، قائلا: "الموظفين دول قدموا مذكرات، وأنا رديت علي كل الأسئلة، وأنا أحيانًا فى موقف معين، ممكن أنفعل لكن بإنتهاء الموضوع بتنتهى القصة".

وقال "عجينة" خلال جلسة الاستماع: "إن الموضوع خفيف وانتهى ومش فاكر تفاصيل المشادات أصلًا، وعند الرأى العام ما هو أهم من إلهامى عجينة علشان ينشغل بيه، بقول للرأى العام ينشغل بحاجة غيرى".

وعقد مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وعضوية وكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس صباح اليوم، جلسة استماع للنائب إلهامى عجينة للنظر فى الشكاوى المقدمة ضده ووجه مكتب المجلس عدة أسئلة إلى النائب.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة.

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وأحال عبد العال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى إلى لجنة الشئون الدستورية التشريعية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتى الشئون الدينية والتضامن الاجتماعي.

كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 96 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان.

كما أحال مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتى التضامن والخطة والموازنة.

