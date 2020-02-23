أخبار مصر | مستشار وزير السياحة والآثار تكشف أسرار متحف الغردقة قبل افتتاحه (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار وزير السياحة والآثار تكشف أسرار متحف الغردقة قبل افتتاحه (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعد متحف آثار الغردقة في محافظة البحر الأحمر أحد المتاحف الجديدة التي ستفتحها وزراة السياحة والآثار في غضون أيام، وبموقعة المتميز سيمثل نقطة جذب سياحية جديدة في المدينة، وكان لنا حوار مع إلهام صلاح مستشار وزير السياحة والآثار لشئون المتاحف الجديدة، والذي من خلاله سنتعرف على فكرة المتحف وكيف كانت بداية إنشائه، وما هي قصه عرضه، وإليكم نص الحوار:
كيف كانت البداية لمتحف الغردقة؟
"متحف الغردقة يعد أول علامة مميزة فيما يتعلق بتعاون القطاع الحكومي ورجال الأعمال، ولم تحدث من قبل أن تم إنشاء متحف بالتعاون مع القطاع الخاص، وكانت بداية الفكرة في كيفية استغلال قطعة أرض خاصة بالآثار في الغردقة والتي كانت ضمن مشروعات الوزارة إلا أن ضعف الموارد المالية، حال دون إتمامها، ثم تم التفكير في عمل معرض أثري في الغردقة، ومن هنا كانت البداية، فدائمًا ما كنا نتساءل، أين رجال الأعمال من المتاحف خاصة وأن اهتمام الدولة بالأثار والمتاحف حاليًا غير مسبوق".
ما هو المميز في متحف الغردقة عن بقية المتاحف المصرية؟
"المميز في المتحف كثير ولكن نبدأ بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث ذهب رجل أعمال إلي محافظ البحر الأحمر وعرض فكرة إنشاء متحف، وحينها قمت بالانتقال إلى المكان ووجدته جيد جدًا، على الرغم من أن المبنى المنشأ في الأساس لم يكن مخطط له أن يكون متحفًا أثريًا، والحمد لله وجدنا أنه يصلح تمامًا بتكوينه المعماري ليكون متحفا للآثار، فهو ملحق به جراج سيارات وبه مكان لتذاكر الجمهور ويتمتع بلاند سكيب ممتاز ومكان خدمات رائع".
كيف سيكون التعاون بين وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص؟ ومن المسؤول عن الإدارة؟
"نحن نشارك بالقطع الأثرية فقط، ولم تتحمل الوزارة أي تكاليف فكل التجهيزات المعلنة من إضاءات وأجهزة أمن وإنذار تكاليف والتعاقد مع رجل الأعمال كما أنه سيتحمل الصيانة، وهذا جيد لأن الصيانة تمثل إحدى المشكلات المزمنة في المتاحف بعامة، كما أنه سيوفر شركة نظافة وزي للعاملين بمختلف تخصصاتهم، أما إدارة القطع الأثرية والمتحف بكامله للآثار وحسب قوانينها وقواعدها".
ماذا عن مساحة المتحف وعدد قطعه الأثرية؟ وخدمات المبنى؟
"المساحة الكلية للمتحف 11 ألف ، منها 2800 متر مساحة العرض المتحفي، ستضم 1900 قطعة أثرية من مختلف العصور، وبه جراج ضخم وهذا من مميزات أي متحف، الجراج وساحات الانتظار، كما أن به مساحات كبير لمحلات الهدايا، وكذلك مطاعم وكافيتريات ذات مستوى عال، كما أن الوصول للمتحف سهل للغاية حيث طرق الوصول له مباشرة ومتوافرة، فالمتحف بجانب ممشى الفنادق، فالدور الأرضي منه كله خدمي للزوار ومكاتب للأمن، ومسرح روماني للأنشطة المتنوعة المختلفة، فجمهور المتحف هنا 90% منه سيكون أجنبي، وكل ما سبق سيؤدي في النهاية لزيادة عدد الزوار ما يدعم فكرة الاستثمار والاستفادة من التعاون مع رجال الأعمال وبالطبع المبنى مجهز بما يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة".
ما هو سيناريو العرض الخاص بمتحف آثار الغردقة؟
قصة العرض المتحف تم عرضها علي لجنة سيناريوهات المتاحف وتمت الموافقة عليها وتم اختيار القطع من قبل قطاع المتاحف وعرضها علي اللجان ووافقت عليها، وسيناريو العرض سيكون بعنوان الجمال والرفاهية والترفيه، فالمصري القديم عندما صنع منتجًا معبرًا عن الحضارة المصرية كان حريصًا علي أن يكون الجمال في كل شئ خاصة في العالم الأخر، فجدران المقابر مزينة بأجمال المناظر، وكل حياته وتفاصيلها ملونة وحتي نحت الجسد والتماثيل تتسم بالجمال، فالجمال يغلف الحضارة المصرية".
"بحثنا كيفية توظيف المساحات في المبني وقمنا بإستغلال ذلك في سيناريو العرض وخصوصية للمعروضات، حيث لدينا فتارين ضخمة واحدة منها عمقها متر وعرضها 6 متر، ولدينا فاترينة العالم الأخر عبارة عن مقبرة مساحتها 120 متر مربع، وهو ما يتم عرضه للمرة الأولى، حيث سيعرض فيها فكر المصري القديم عن العالم الآخر، والجمال الذي اتسمت به المقابر وما بها من توابيت وموائد قرابين وسيعرض في المقبرة أكثر من تابوت، ومومياوتين إحداهما لطفل وأواني الأحشاء والأوشابتي".
"واخترنا عدد من القطع المميزة في متحف الغردقة منها تابوت تاويت وعشاييت والذي يكشف مدي عناية السيدات في مصر القديمة بالشعر ويبرز فكرة الكوافير لدي المصريين القدماء، كما أن لدينا مناظر تؤكد معرفة المصريين القدماء بالموضات، وكذلك إكسسوارات الشعر والبرفيوم والكريمات وستعرض في المتحف كل القطع الأثرية التي تؤكد ذلك ومدى الجمال الذي تمتعت به الحضارة المصرية القديمة".
ما هي رسالة متحف الغردقة الثقافية لشعوب العالم؟
"نعرف أن السياحة في الغردقة جيدة جدًا ونسبة الإشغال بها هي الأعلى وتجاريها شرم الشيخ، وقد وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن يكون متحف الغردقة وشرم الشيخ يراعي طبيعة الزائر، فهو بالأساس جاء للغردقة بغرض التنزه، فالمتوقع أن يكون 90 % من زوار المتحف أجانب، فهنا كانت رسالة المتحف التي تحكي أن الحضارة المصرية القديمة ذات مكنون إنساني وشعبها متحضرًا راقيًا إنسانيًا بالأدلة والبراهين في المعاملات والجمال والأخلاق والاهتمام بزينة الجسد وكل هذا يجب أن يصل للزائر باختيار القطع المناسبة لتصل الرسالة حتي وإن لم يقرأ الزائر بطاقة التعريف، وبجانب كل بطاقة ستكون هناك مناظر مرسومة، والمتحف به قاعة المالتمي ميديا للمحاضرات ويمكن تأجيرها بمقابل مادي مما سيخلق حركة دائمة في المتحف".
ماذا تقولي لفريق العرض المتحفي؟
"أقول لهم شكرًا جزيلًا، ففريق العرض المتحفي بذل مجهودًا جبارًا لإخراج العرض بهذا الشكل الرائع، ويوجد تكامل في المبني وأسلوب العرض والقطع والإضاءة والسيناريو، والإضاءة والمنظومة الأمنية على أحدث طراز، العرض المتحفي تم عمله بدقة وعناية لإظهار تفرد وعناية لأن المتحف سيكون بمثابة واجهة".