أخبار مصر | مستشار وزير السياحة والآثار تكشف أسرار متحف الغردقة قبل افتتاحه (حوار)

كيف كانت البداية لمتحف الغردقة؟

"متحف الغردقة يعد أول علامة مميزة فيما يتعلق بتعاون القطاع الحكومي ورجال الأعمال، ولم تحدث من قبل أن تم إنشاء متحف بالتعاون مع القطاع الخاص، وكانت بداية الفكرة في كيفية استغلال قطعة أرض خاصة بالآثار في الغردقة والتي كانت ضمن مشروعات الوزارة إلا أن ضعف الموارد المالية، حال دون إتمامها، ثم تم التفكير في عمل معرض أثري في الغردقة، ومن هنا كانت البداية، فدائمًا ما كنا نتساءل، أين رجال الأعمال من المتاحف خاصة وأن اهتمام الدولة بالأثار والمتاحف حاليًا غير مسبوق".

ما هو المميز في متحف الغردقة عن بقية المتاحف المصرية؟

"المميز في المتحف كثير ولكن نبدأ بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث ذهب رجل أعمال إلي محافظ البحر الأحمر وعرض فكرة إنشاء متحف، وحينها قمت بالانتقال إلى المكان ووجدته جيد جدًا، على الرغم من أن المبنى المنشأ في الأساس لم يكن مخطط له أن يكون متحفًا أثريًا، والحمد لله وجدنا أنه يصلح تمامًا بتكوينه المعماري ليكون متحفا للآثار، فهو ملحق به جراج سيارات وبه مكان لتذاكر الجمهور ويتمتع بلاند سكيب ممتاز ومكان خدمات رائع".