مصر | استمرار إخلاء سبيل المدون وائل عباس وإلغاء التدابير الإحترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار إخلاء سبيل المدون وائل عباس وإلغاء التدابير الإحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء اليوم الأحد، إستمرار إخلاء سبيل المدون وائل عباس، وقررت إلغاء التدابير الإحترازية التي كانت مقررة عليه سابقا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمه نشر أخبار كاذبة عن الدولة ومؤسساتها.



كانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، جددت في وقت سابق حبس وائل عباس، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمه نشر أخبار كاذبة عن الدولة.



وواصلت النيابة التحقيقات مع وائل عباس على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.



وقالت النيابة إن وائل عباس قام بالإشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والإقتصادية بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.