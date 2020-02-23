شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام لجنة الأخوة الإنسانية يتضامن مع الطفل الأسترالي كودان بايلز ضحية التنمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، عن تضامنه مع الطفل الأسترالي كودان بايلز، ضحية التنمر، والذي نشرت والدته فيديو مؤثر له وهو يبكي ويهدد بإنهاء حياته.

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وأبدى المستشار محمد عبدالسلام في تغريدة له تأثره ببكاء بالطفل الأسترالي كودان بايلز بسبب التنمر الذي يتعرض له من زملائه في المدرسة، وتهديده بإنهاء حياته، مضيفًا أن كودان قد يكون مختلفًا لأسباب صحية، لكن المرض الحقيقي هو الموجود في عقول زملائه الذين سخروا منه بسبب اختلافه، ويجب أن نكون جادين في علاج هذا المرض، مرض رفض المختلف والسخرية منه، وهذا يقع على عاتق المعلمين والمؤسسات التعليمية والتربوية.

وأكد الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية أن التنمر هو المرض والتشوه الحقيقي في العقول والقيم والأخلاق، وهو الذي كاد أن يودي بحياة كودان، ولا شك أنه أودى بحياة الكثيرين دون أن نسمع عنهم أو ينالوا تعاطفًا؛ لأن ذويهم لم يتمكنوا من إيصال صوتهم إلى العالم.

ووجه المستشار محمد عبدالسلام، رسالة إلى الطفل كودان ووالدته قائلًا:«عزيزي كودان ابقى قويًا، أنت اليوم بطل حقيقي ورمز في وجه التنمر، وأقول لوالدته السيدة ياركا بايلز أنت أم متميزة، لقد وقفت إلى جانب ابنك وجعلتيه يتجاوز الأمر، أنت أم مثالية حقا»