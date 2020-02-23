شكرا لقرائتكم خبر عن يتناغم مع خطة التنمية المستدامة.. افتتاح الملتقى الهندسي الأول بجامعة المنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، الملتقى الهندسي الأول ٢٠٢٠ بكلية الهندسة، والذي يقام لمدة يومين تحت شعار «سد الفجوة بن الجامعة والصناعة»، برئاسة الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر، وحضور الدكتور عابد محمد نصر رئيس شرف الملتقى، وممثلي رجال الصناعة والوزارات والشركات الصناعية.

افتتاح الملتقى الهندسي الأول بهندسة المنصورة

وتفقد رئيس الجامعة والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة العرض الهندسى، والذى يتضمن مشاريع للطلاب وللشركات والمؤسسات المشاركة.

وأشار الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، إلى دور كلية الهندسة في الأرتقاء بالجامعة، مشيداً بروح التعاون وإعلاء المصلحة العامة التي تسود العمل بالكلية، وكذلك على فكرة الملتقى لإسهامه في تبادل الخبرات بين طلاب كليات الهندسة بعدد من الجامعات المصرية وعلى مشاركة المجتمع المدنى ممثلا في شركتى المياة والكهرباء والغرفة التجارية ونقابة المهندسين بالدقهلية وعدد من الشركات الصناعية في هذا الملتقى.

افتتاح الملتقى الهندسي الأول بهندسة المنصورة

وأكد رئيس الجامعة على أهمية أن تساهم الجامعات في الأرتقاء بالصناعة، حيث يعتبر المجلس الأعلى للجامعات ذلك مؤشراً هاماً لكفاءة الجامعات.

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ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة، على أن جميع العاملين بكلية الهندسة يعملون على قلب رجل واحد لتنمية قدرات الطلاب والأساتذة من خلال تنظيم مختلف الفعاليات العلمية والأرتقاء بالجوانب الدراسية العملية التي تحقق ذلك.

افتتاح الملتقى الهندسي الأول بهندسة المنصورة

وقال: «هذا الملتقى يقام في إطار تنفيذ توصيات المجلس الاستشاري الصناعي بضرورة سد الفجوة بين الجامعة والصناعة وبين مواصفات الخريج واحتياجات سوق العمل».

وأضاف: «الملتقى يقام للمرة الأولى هذا العام، ومخطط عقده وتطويره سنويًا حتى 2030، حيث يتناغم مع خطة التنمية المستدامة للدولة، ويهدف في دورته الأولى إلى تقديم شركات هندسية ذات مكانة في السوق المصري لأسرة الكلية سواء الإدارة، أو الأساتذة، أو الطلاب، أو ضيوف الملتقى من ناحية، وإبراز الممارسات المتميزة بالكلية على المستويين الفردي والجماعي لهذه الشركات وضيوف الملتقى وتقديم برامج الكلية برؤية جديدة من ناحية أخرى».

افتتاح الملتقى الهندسي الأول بهندسة المنصورة

وأكد عميد كلية الهندسة أن الملتقى يتضمن مسابقات علمية مختلفة تظهر مهارات الطلاب في رالي السيارات والروبوت وخلافه، ومعرضًا للملصقات العلمية لأهم الأبحاث التطبيقية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مجتمعية مختلفة وندوات وورش عمل تتضمن قضايا قومية في إطار رؤية التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ يحاضر فيها شخصيات علمية مشهود لهم.

وقال: «ستُعقد ورش عمل لممثلي الشركات المشاركة في الملتقى في موضوعات مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وفرص التوظيف الإقليمية والدولي، وعرض لقصص نجاح للشباب والطلاب والشركات الناشئة».

افتتاح الملتقى الهندسي الأول بهندسة المنصورة

افتتاح الملتقى الهندسي الأول بهندسة المنصورة