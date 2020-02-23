شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تستطلع هلال «رجب» مساء اليوم.. والثلاثاء غرة الشهر فلكياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأحد، هلال شهر رجب لعام 1441 هـ بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتشير الحسابات الفلكية، إلى أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الأقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 32 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الأحد 29 من جمادى الأخرة عام 1441 هجريًا الموافق 23 فبراير المقبل، وهو يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في بعض العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم الإثنين 24 فبراير هو المتمم لشهر جمادى الأخرة لعام 1441 هجريًا، وتكون غرة شهر رجب فلكيًا الثلاثاء 25 فبراير المقبل.