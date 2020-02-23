شكرا لقرائتكم خبر عن جدل في «النواب» حول كتب أطفال تحض على العنف والإباحية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب جدلا واسعًا خلال مناقشة طلب احاطة من النائبة داليا يوسف عن تداول قصص للأطفال تحمل محتويات إباحية وأخرى تحث على العنف والإرهاب.

وقالت النائبة داليا يوسف خلال اجتماع اللجنة، الأحد، إن هناك قصصا تمجد القوة، وأخرى إباحية، وأخرى تحرض على العنف، ولفتت إلى قصة «خاتم السلطان» إحدى قصص سلسلة المكتبة الخضراء التي تصدر عن دار المعارف، موضحة أنها احتوت على أجزاء تتضمن عنفا، ومنها جزء من الأحداث عن قطع رقبة السائق، وأيضًا قصة «الرفيق المجهول» من سلسلة المكتبة الخضراء التي تتضمن جزءا منها نص يتحدث عن إخراج ميت وإلقائه على الأرض للكلاب.

وأشارت إلى وجود نصوص وعبارات إباحية صريحة في قصة «هل الأولاد يعلمون» لسعيد جودة السحار. وعلق النائب محمد شعبان، وكيل اللجنة، قائلا: «وارد ألا تكون من تأليفه فهناك أزمة تزوير الكتب والأغلفة».

وردت «يوسف» متسائلة: «أين الرقابة أين أدب الأطفال»، «كيف يمكن التعامل مع الإنترنت»، «هل نحتاج لقانون لحماية أطفالنا»، وأضافت «الدولة لابد أن تمارس رقابة بطريقة أشد، هدفنا حماية أطفالنا».

وقال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تدخل بعد معرفته بوجود قصص ومطبوعات موجهة للأطفال تحتوي على مواد إباحية ونصوص تحض على العنف.

وأضاف: «هذا الموضوع ليس اختصاص أصيل للجهاز ولسنا مسؤولين عن مراجعة الأعمال الفنية، ولكن الدافع الوطني جعلنا نشكل ضبطية قامت بمراجعة الآسواق بموجب نص المادة 13 من قانون حماية المستهلك»، لافتًا إلى أن هذه المادة تتحدث عن منع تداول منتجات تحض على التمييز أو العنف أو مواد إباحية.

فيما أكد النائب جلال عوارة، على مسؤولية المجلس الأعلى للإعلام، وسلطته في مراقبة الكتب المتداولة بموجب المادة الرابعة من قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام، وطالب المجلس بتقديم تقرير إنجازات عن تطبيق المادة الرابعة من هذا القانون قائلا: «أريد تقرير يوضح كم مرة نزلت في حملات وعدد الكتب التي صادرها».

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وأضاف: «المسألة لا تحتاج لف ودوران نتحدث عن التداول ويعز على شكر جهاز حماية المستهلك، وهو جهة تابعة لوزارة التموين يتدخل في شأن الثقافة، يعني بتاع أرز وبتاع زيت يدخل في شأن الثقافة، لذا أتمسك بحقي في تقرير إنجازات للمجلس الأعلى للإعلام بشأن المادة الرابعة».

فيما دافع سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، عن سلسلة المكتبة الخضراء الصادرة عن دار المعارف والموجهة للأطفال، قائلا إن النسخ التي تتضمن عبارات وأحداثا تحض على العنف، ليست الطبعة الأصلية.

وواجهته النائبة داليا يوسف بفاتورة شراء قصة «الرفيق المجهول» من دار المعارف، مؤكدة صحة الطبعة وتساءلت «هل تبيعون نسخ مزورة في منافذ دار المعارف».

وانفعلت النائبة جليلة عثمان، قائلة: «لما تكون مسؤول عن تشويه جيل بالكامل، فيجب عليك إذا ثبت تورطك تقديم استقالتك»، ورد «عبده» قائلا: «توجد لجنة برئاسة يعقوب الشاروني تراجع محتوى القصص قبل نشرها»، مؤكدًا نجاح السلسلة وتصديرها للدول العربية وفرضها على طلاب المرحلة الإبتدائية في الإمارات.

فيما كشف عبده عن إبلاغ المصنفات الفنية خلال معرض الكتاب بوجود بعض الكتب المخلة والتى تتعارض مع قيم المجتمع مثل كتاب «شلحني من فضلك».

فيما نفى الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، مسؤولية المجلس في الرقابة على كتب الأطفال المطبوعة والمنشورة في مصر، موضحًا عدم وجود نص في اللائحة التنفيذية يمنح المجلس سلطة الرقابة على المطبوعات المطبوعة في مصر.

وأوضح أن الرئيس الراحل أنور السادات ألغى الرقابة السابقة على المطبوعات التي تطبع في مصر، وبموجب القانون يتولى المجلس الرقابة على المطبوعات الواردة من الخارج فقط.

وأضاف «فرج»: «المجلس يمكنه أن يمنع مطبوعات أو صحفًا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت في الخارج من الدخول لمصر»، لافتًا إلى وجود لجان تابعة للمجلس في المنافذ والمطارات تمنع المطبوعات التي تتضمن المواد الإباحية أو التي تتعرض للأديان أو التي تحض على التمييز أو العنف.

وتابع: «يوجد جيش يتولى قراءة الصحف والمطبوعات الواردة والتدقيق فيها»، لافتًا إلى إحالة المواد التي تنطوي على أمور تتعلق بالأمن القومي أو الأمور الدينية للجهات المختصة، وقال: «كل كتب الشيعة تتم مواجهتها».