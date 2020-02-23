شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق على وحدات إسكان اجتماعي بين «الصحفيين» و«الإسكان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف نقابة الصحفيين بعد غد الثلاثاء، المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتوقيع بروتوكول حصول النقابة على وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة وقيادات صندوق الإسكان الاجتماعي.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إن النقابة إتفقت مع مجلس إدارة الصندوق على الحصول على 600 وحدة لمحدودي الدخل ولغير محدودي الدخل على أن تعلن تفاصيل الوحدات في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب توقيع البروتوكول الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء 25 فبراير.