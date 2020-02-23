شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالعينين» يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان.. و«عبد العال» يوجه رسالة له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر رجل الأعمال محمد أبوالعينين، إلى مجلس النواب وقام بأداء اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، بعد فوزه في الانتخابات التكميلية لدائرة الجيزة.

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن عن وصوله إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات للمجلس بشأن قرارها الخاص بإعلان نتيجة الانتخابات التكميلية للدائرة الأولى بالجيزة والدائرة السابعة «ملوى» بمحافظة المنيا، والتى انتهت بالإعادة في «ملوى»، وإعلان فوز محمد محمد أبوالعينين، عضوا بمجلس النواب فردى عن الدائرة الأولى، دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة.

وبعد أداء «أبوالعينين» اليمين الدستورية، قال «عبدالعال»: «نتمنى لك التوفيق والسداد، ألف مبروك سيادة النائب ودعوتنا جميعا لك بالتوفيق».