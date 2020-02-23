شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«إعلام النواب» يعترض على استضافة التلفزيون المصري لمحمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترض النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، على استضافة التلفزيون المصري للفنان محمد رمضان في أول حلقات برنامج التاسعة مساء في القناة الأولى أمس الأول، السبت.

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وقال «شرشر» خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد إن «الحكومة هي من تصدر الإسفاف والانحطاط الأخلاقي من خلال تلفزيونها الرسمي، وأعتقد أننا نحتاج وقفة مع الحكومة من قبل مجلس النواب».

وعلق النائب على مظهر «رمضان» قائلا: «لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، يؤسفنى أن أشاهد ممثل بهذا الشكل على شاشات التلفزيون المصرى، فمحمد رمضان خرج على الناس بأربع خواتم وسلسلة، ويساعد بأعماله على العنف والإرهاب».

وتابع مُتسائلا: «كيف يتم السماح لهذا العنصر الدخول للتلفزيون الرسمي، وكيف أذاع التلفزيون احتفالية على الهواء من أستاد القاهرة، تذاع فيها أغنية يقال فيها جملة خمور وحشيش».