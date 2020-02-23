شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ في إزالة منطقة حكر السكاكيني بحي الشرابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة القاهرة أعمال إزالة المرحلة الثانية لمنطقة حكر السكاكينى بحى الشرابية في إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات حيث سيتم نقل قاطنيها تباعاً إلى مساكن المحروسة (1) و(2).

وأصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، حيث إن المساكن الجديدة التي تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية.

وبدأت صباح اليوم أعمال الإزالة لعدد 5 منازل يقطنها 30 أسرة تحت إشراف الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إيهاب عرفة مدير مرافق القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن، ومصطفى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد، واللواء مصطفى عبية رئيس حي الشرابية ومسؤولى الحى.