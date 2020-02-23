شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب بعودة الرقابة لمنع عرض أفلام محمد رمضان.. و«عبد العال» يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت النائبة منى منير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بعودة الرقابة مرة أخرى على الأعمال الفنية، وقالت إن محمد رمضان يقدم أفلاما تعلم الأطفال البلطجة، وأشارت إلى أن الطلبة في المدارس يدخنون السجائر في الفصل بشكل علنى وبأعداد كبيرة منهم، وأشادت بدور محمد صلاح لاعب ليفربول في مكافحة المخدرات ومشاركته في حملة لا للمخدرات.

فيما رد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بطلب عدم تداول أي أسماء داخل المجلس، وطالب بحذف هذه الأسماء من المضبطة، وأشار «عبدالعال» إلى أن الدستور المصري ينص على حرية الإبداع وأنه لن يستطيع أن يقيدها طالما في إطار الثوابت الدستورية.

وعن مطالبة النائب بفرض رقابة، قال «عبدالعال» إنه لا يجب أن ندخل في هذه السيناريوهات، فالفن الهابط يطرده الفن الجيد، فكلما وجد الفن الجيد سينزوي الفن الهابط، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفلام كان موجوداً في الخمسينيات والستينيات، ولكن كان يقابلها فن جيد وأفلام عظيمة، «لكن أن أمنع هذا أو ذلك فهذا أمر لا يجب أن ننزل إليه.. فالفن الجيد يطرد الفن الهابط».