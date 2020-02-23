شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج: وزارة التضامن تقدم خدماتها المباشرة لـ36 مليون مواطن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة لقاء مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بحضور مديرو الموارد البشرية بالشركات الأعضاء بالغرفة.

وأكدت الوزيرة، أن الاستثمار فى البشر أحد أهم أهداف الوزارة وأن مديرى الموارد البشرية هم أكثر الناس تقديرا للاستثمار فى البشر.

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة مؤكده على أهمية توثيق العلاقة بالقطاع الخاص وأعضاء الغرف التجارية والاستفادة من تجارب الشركات الناجحة فى الاستثمار فى الكفاءات البشرية لافته إلى اهتمام الوزارة خلال الفترة القادمة بالاستثمار فى البشر وإطلاق برنامج لدعم الوعى لتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية.

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وأوضحت القباچ، أن وزارة التضامن الاجتماعى تولى اهتماما كبيرا ببناء قواعد البيانات فى مجالات الدعم النقدى والجمعيات الأهلية والتمكين الاقتصادى والاجتماعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحسين استهداف الأولى بالرعاية وخصوصا أن الوزارة حاليا تخدم أكثر من 36 مليون مواطنا بشكل مباشر.

وشددت القباج، على تبنى استراتيجية لمكافحة الفساد على كافة المستويات بداية من تشديد الرقابة على دور الرعاية ومنح الرقابة المجتمعية وميكنة كافة الخدمات والربط الإلكترونى بين إدارات ومديريات الوزارة على مستوى الجمهورية لافته إلى تبنى الوزارة لمفهوم العدالة الاجتماعية باعتباره الأساس فى العقد الاجتماعى بين المواطن والدولة، وتسعى كافة البرامج فى الوزارة لتحقيق أعلى معدلات العدالة الاجتماعية.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى خطوات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية.

وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا بين وزيرة التضامن الاجتماعى والحضور حول قانون التأمينات الموحد وأهم التساؤلات التى تشغل العاملين بالقطاع الخاص فى حضور سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعى، وأيمن عبد الموجود مدير الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.