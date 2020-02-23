شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق قافلة طبية لعلاج الرمد بدولة جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن إرسال قافلة طبية فى مجال الرمد، يوم الإثنين الماضى، إلى مدينة "جوبا" عاصمة جنوب السودان لفحص وقياس النظر بالمجان لكل من تلاميذ المدارس والبالغين، وذلك تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن ذلك يأتى فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وبالتزامن مع مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى من خلال افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من دول أفريقيا لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها من فيروس سي.

وأشار إلى أنه تم فحص 5 آلاف و171 مواطنًا من جنوب السودان منذ وصول الفريق الطبى المصرى، مضيفًا أنه تم تشخيص 880 حالة تحتاج إلى نظارة طبية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية والمسئول عن مشروعات الصحة بأفريقيا، إلى أن الفريق الطبى المصرى يضم ثلاثة أخصائيين رمد وإدارى لتسجيل بيانات مواطنى جنوب السودان ممن يتم فحصهم، مضيفًا أنه تم إرسال أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتجهيز العيادة المصرية فى جوبا للكشف ومتابعة المفحوصين.

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ولفت جاد إلى أن الفريق الطبى المصرى يقوم بجولات على المدارس هناك، وذلك لفحص وقياس النظر لطلبة المدارس، موضحًا أنه يتم تحويل من يعانون من ضعف النظر إلى العيادة المصرية لتأكيد قياس النظر وصرف النظارات الطبية بالمجان لمن تحتاج حالته.

أوضح السفير د. محمد قدح، سفير مصر لدى جنوب السودان، أن القافلة الطبية تقوم بزيارة المدارس الابتدائية والثانوية يوميًا، مصطحبة معها أحدث الأجهزة فى مجال قياس الإبصار. وأشار إلى أن الهدف الأساسى هو مساعدة الطلبة الجنوب سودانيين الذين يعانون من مشكلات فى الإبصار، وذلك بما يساهم فى تحسين أدائهم التعليمى ويُيَسر حياتهم الاجتماعية.

وكان أكد السفير المصرى على أن إرسال هذه القافلة الطبية يأتى فى ضوء العلاقات المتميزة التى تربط مصر بجنوب السودان، مبرزًا ما يعكسه هذا أيضًا من حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون للأشقاء فى جنوب السودان.

ووصلت إلى مطار جوبا طائرة سودانية تحمل مساعدات عسكرية مقدمة من السودان، بتوجيهات من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى، إلى قوات دفاع جنوب السودان، وذلك فى إطار دعم السودان للترتيبات الأمنية التى نصت عليها اتفاقية سلام جنوب السودان.