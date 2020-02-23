شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إزالة منطقة حكر السكاكينى الجديدة بحى الشرابية ونقل 30 أسرة للمحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة القاهرة أعمال إزالة المرحلة الثانية بمنطقة حكر السكاكينى الجديد في حى الشرابية، فى إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات، حيث سيتم نقل قاطنيها تباعاً إلى مساكن المحروسة (1) و (2) .

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، حيث إن المساكن الجديدة التى تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطنى المناطق العشوائية .

وبدأت صباح اليوم أعمال الإزالة لعدد 5 منازل يقطنها 30 أسرة تحت إشراف الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء ايهاب عرفه مدير مرافق القاهرة وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد واللواء مصطفى عبية رئيس حى الشرابية ومسئولى الحى.

Advertisements

وشهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، وذلك بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت آلاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية، ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجديد 2020 لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات.

ومن المقرر أن يتم إخلاء عدد من المناطق خلال عام 2020 وهى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب، حيث سيتم إزالة حكر السكاكينى الجديد والعصارة وعشش المهاجرين وشرق السكة الحديد بالسلام أول، وأماكن الخطورة بمنشأة ناصر ودار السلام ومصر القديمة، المحجر وبطن البقرة والحطابة والطيبى، واستكمال تطوير الجبخانة وعرب اليسار، وسيتم إزالة ونقل المبانى المحيطة بالقلعة غير الأثرية والمعتدية على الآثار، وكل السكن غير الملائم والمخالف والمعتدى على حرم الأثر وحرم القلعة، وهناك توجه من الدولة لإحياء المنطقة التاريخية والأثرية بالقاهرة.