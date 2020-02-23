شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة : مصر الأول عالميا في انتاج زيتون المائدة والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، إن مصر تتربع هذا العام على عرش الدول المنتجة للزيتون المائدة حيث تعتبر الأولى عالمياً ، وكذلك فى انتاجها من البرتقال والموالح والتصدير الى الخارج فهى أيضا الأولى عالمياً كما أن مصر لديها عدد من القوانين الزراعية التى تسهم فى زيادة الصادرات المصرية ومنها قانون الزراعة العضوية الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً مما يجعلها من أكثر الدول تصديراً لدول الاتحاد الأوروبى.

جاء ذلك خلال استقبال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ايفان فلوريس، رئيس البرلمان الشيلى والوفد المرافق له ،وفى بداية اللقاء وبعد الترحيب بضيف مصر قدم القصير شرحا موسعا عن قطاع الزراعة المصرى بشكل عام وما يتميز به من تنافسية فى الإنتاج النباتى والمحاصيل التى تصدرها للخارج.

وأضاف " القصير " أن مصر لديها أكبر مركز بحوث زراعية فى الشرق الأوسط حيث يحتوى على عدد من المعاهد البحثية الفنية والمتخصصة والمعامل المركزية التى تعمل فى مجال البحوث الزراعية بالإضافة إلى مركز بحوث الصحراء الذى يعتبر الأول من نوعه أيضا فى منطقة الشرق الأوسط، وان هناك فرص للتعاون فى مجال البحوث بين البلدين حيث يوجد فى مصر حاليا هيئة لسلامة الغذاء والتى تعمل مع الجهات المعنية لضمان جودة وسلامة الأغذية التى تصل الى الأسواق العالمية وأيضا المحلية.

Advertisements

واكد وزير الزراعة أيضا على التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية كما أشار إلى أن لدينا المركز الدولى للزراعة والتدريب (الايكا) والذى يتدرب فيه العاملين بقطاع الزراعة من كل انحاء العالم بما ذلك دولة شيلى وان هناك تعاون قائم على الأرض الا اننا بحاجه الى تنمية هذا التعاون بتوقيع اتفاقيات تفاهم بين الجانبين فى المجالات المختلفة ، موضحاً أن مصر دوله جاذبه للاستثمار ومن اعلى معدلات العائد على الاستثمار وتتمتع بسوق كبير خاصه فى علاقاتها مع دول افريقيا.

ومن جانبه أعرب رئيس البرلمان الشيلى عن سعادته بزيارة مصر وحسن استقباله فى وزارة الزراعة وقال ان الحكومة الشيلية اعلنت مؤخرا أنه لابد من التعاون مع مصر لأنها البوابة الرئيسية لأفريقيا ودوله محوريه ولها دور كبير فى تحقيق التنمية فى افريقيا وهو ما ظهر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى فضلا عن الاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده مصر حاليا.

وأشار ايفان فلوريس ، أن لديهم تجارب وتكنولوجيات فى مجال الاستزراع السمكى ، كما أشار الى اهتمامه شخصياً بتربية الخيول وهنا أكد له وزير الزراعة ان مصر تمتلك أكبر وأقدم محطة للخيول العربية الاصيلة وتقوم بالإشراف على أكثر من 1200 مزرعة خيول للقطاع الخاص ، وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لبحث كافة مجالات التعاون حضر اللقاء سفير شيلى بالقاهرة وبعض قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



