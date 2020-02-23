شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الأجنبى الحامل لفيروس كورونا لم يعد مصدر للعدوى وأصبح معافى تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن حالة الأجنبى الحامل لفيروس الكورونا المعزول بمستشفى النجيلة بمطروح مستقرة، وأصبحت سلبية، وليس هناك أى وجود للفيروس فى الدم، وذلك بعد إجراء التحاليل الكاملة لها وملاحظتها على مدار اليوم.

وقال الدكتور علاء عيد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مرض الكورونا لا يمكن أن يوصم به أحد وهو مرض بسيط ويمكن التعافى منه سريعا لكنه يشكل خطورة على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنوا أن نتيجة تحليل الـ "pcr" للشخص الأجنبى الحامل لفيروس الكورونا المستجد COVID 19 أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مضيفًا أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة فى المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.

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