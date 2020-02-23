علاقة آثمة وكتمان استمر شهور.. سر العثور على جثة رضيعة بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم الأحد، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة رضيعة أمام منزل عامل بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

تلقى العميد حسام لافي، مأمور مركز البدرشين، بلاغا من (عامل 44 سنة) أنه عقب خروجه من مسكنه عُثر على جثة رضيعة حديثة الولادة أمام أحد المنازل.

انتقل العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث العياط والبدرشين، وتبين أن الطفلة المتوفية "عمر يوم" بدون ملابس، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وإيداعها مشرحة مستشفى البدرشين العام.

تشكل فريق بحث برئاسة العميد أيمن الحمزاوي مفتش قطاع الأمن العام بالجيزة، وبمشاركة ضباط البحث الجنائي بالجيزة، توصلت جهوده إلى أن ابنة مقدم البلاغ هي والدة الرضيعة.

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عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، ومعاونه النقيب محمد جمال من ضبط المتهمة، واقتيادها إلى القسم.

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أشارت المتهمة إلى سابقة خطبتها منذ 10 شهور من عاطل "19 سنة" وخلال فترة الخطبة، مارسا الجنس ما أدى لحملها إلا أنها تكتمت الأمر، وارتدت ملابسا واسعة لإخفاء معالم حملها ومنذ 4 أشهر تم فسخ الخطبة.

وأوضحت المتهمة أنه بتاريخ أول أمس وضعت المولودة بغرفتها بمسكن أسرتها دون علمهم حال وقوفها، وأثناء ذلك سقطت المولودة واصطدمت رأسها بالأرض، ما أودى بحياتها فأخفت جثتها بدولاب غرفتها، واتصلت بخطيبها السابق للحضور لها والتخلص من الجثة إلا أنه رفض.

وعقب خروج والدها من مسكنهم نقلت الجثة وتخلصت منها بإلقائها بمكان العثور، وعقب خروج والدها للعمل صباح أمس السبت عثر على الجثة وأبلغ الشرطة، كما تم ضبط خطيبها السابق وأيد اعترافاتها.