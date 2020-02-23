القضاء الإداري يؤيد غلق المواقع الشيعية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين. وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، وبينها موقع النفيس.

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