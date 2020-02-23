سقوط عصابة سرقة السيارات ومساومة مالكيها في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، أفادت بقيام (إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة – مقيمان بدائرة مركزي شرطة المنزلة وبيلا بكفرالشيخ) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي (مُبلغ بسرقتها) بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش - سلاح أبيض - كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 جرام - مجموعة من مفاتيح السيارات).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب (عدد 5 وقائع سرقات سيارات) بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، ومراكز شرطة الستامونى والمنزلة وشربين بالدقهلية).. وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع خاصة بزوج شقيقة أحدهما، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية على متطالبتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.