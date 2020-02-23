محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: كشفت الأجهزة الأمنية التفاصيل الكاملة لواقعة اتهام خادمة بتصوير مُسنة تبدي رغبتها في الذهاب لدورة المياه، ورفض الأولى والمتداولة إعلاميا بـ"سيدة فيديو الحمام". تلقى الرائد خالد يسري نائب مأمور قسم الطالبية بلاغا من موظف بالمعاش يبلغ من العمر 75 سنة، مُقيم دائرة القسم، بقيام مسئولي برنامج (مساءDMC) بعرض مقطع فيديو بحلقة البرنامج المذاعة أمس على قناة (DMC) يتضمن مشاهد تظهر خلالها زوجته "عايدة 76 سنة" مُصابة بجلطة بالمخ منذ 3 سنوات، وهي في حالة بكاء وبصحبتها "صفاء 35 سنة" مُقيمة بدائرة مركز العياط، كانت تعمل لديهم كخادمة لرعاية زوجته، حيث تقوم الخادمة بتصويرها ونهرها وعدم السماح لها بدخول دورة المياه لتكرار طلبها ذلك وتداول ذلك المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي. أضاف المُبلغ أن توقيت تصوير مقطع الفيديو المُشار إليه أثناء تردد الخادمة عليهما لطلب العودة للعمل طرفهما مرة أُخرى . Advertisements تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد محل الإقامة الحالي للخادمة بدائرة قسم الطالبية. عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية الخادمة بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية ومعاونيه النقيب محمد أشرف والنقيب حسام أبو ضيف، وأمكن ضبطها. بمواجهتها اعترفت بتصوير مقطع الفيديو المُشار إليه باستخدام هاتفها المحمول لشعورها بالضيق من تكرار طلب زوجة المُبلغ الدخول لدورة المياه، لافتة إلى أنها حذفت المقطع عقب علمها بتداوله إعلامياً وبمواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتهمة بتصوير فيديو "سيدة الحمام" في الطالبية: "زهقت منها.. وحذفته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.