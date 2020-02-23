مصر | بالأسماء.. الحبس 6 أشهر لـ 16 متهمًا بالانضمام للمحظورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. الحبس 6 أشهر لـ 16 متهمًا بالانضمام للمحظورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، بالحبس ستة أشهر لـ16 متهمًا، والبراءة لـ7 آخرين في عدة قضايا مختلفة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

الصادر بحقهم حكمًا بالبراءة هم "محمد محمود عبدالله، عبدالله محمد عبدالله إبراهيم، السيد سعيد السيد محمد، أحمد السيد يوسف أحمد، محمد سعيد محمد متولي، عبدالرحمن محمد مصطفى عبدالرحمن، عبدالرحمن محمد محمد مصطفى

والمقضي بحبسهم 6 أشهر، إسلام مصطفى توفيق السيد، جمال أحمد البدوى الصاوي، السيد فرغلى سليم الشاعر، محمد فرج نبيه المضر، بكر إبراهيم علي حماد، شحاته محمد أحمد شحاته، إبراهيم حسنى محمد عطيه، محمد إسماعيل محمد عبدالمقصود، خيرى محمد محمد إسماعيل، محمد الشحات محمد سيد أحمد، مؤمن مصطفى صديق، خيري محمد أبوالخير، مجدى فتحي توفيق محمد، فريد عبدالرحمن سليم، محمد سلطان عبدالعزيز يونس، محمد فوزى عبدالعاطي أحمد.