مصر | حملت سفاحا.. اعترافات مثيرة للمتهمة بالتخلص من رضيعتها بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملت سفاحا.. اعترافات مثيرة للمتهمة بالتخلص من رضيعتها بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترفت المتهمة بالتخلص من رضيعتها بإلقائها في القمامة بمركز البدرشين جنوب الجيزة، بارتكابها الجريمة وأقرت - خلال التحقيقات التي أجريت معها اليوم الأحد - بسابقة خطبتها من عاطل (19 سنة)، قبل حوالى 10 أشهر تقريبًا، وخلال فترة الخطبة نشأت بينهما علاقة محرمة، ما أدى لحملها، إلا أنها تكتمت على الأمر وقامت بإرتداء ملابس واسعة لإخفاء معالم حملها، ومنذ حوالى 4 أشهر تم فسخ الخطبة.

وأضافت أنها وضعت المولودة بغرفتها في مسكن أهليتها أمس السبت، دون علمهم، وأثناء ذلك سقطت المولودة وإصطدمت رأسها بالأرض مما أودى بحياتها فقامت بإخفاء جثتها بدولاب غرفتها وقامت بالإتصال بخطيبها السابق للحضور لها والتخلص من الجثة إلا أنه رفض وعقب خروج والدها من مسكنهم قامت بنقل الجثة والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور وعقب خروج والدها للعمل صباح اليوم عثر على الجثة وقام بالإبلاغ.

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة طفلة حديثة الولادة، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز البدرشين، من عامل، 44 سنة، مُقيم بدائرة المركز بعثوره اليوم عقب خروجه من مسكنه على طفلة رضيعة "حديثة الولادة" متوفية أمام أحد المنازل بدائرة المركز.

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على الفور إنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الطفلة المتوفية حديثة الولادة "عمر يوم" بدون ملابس ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية وتم نقلها إلى مستشفى البدرشين العام.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد والدة الطفلة المتوفاة (إبنة المُبلغ)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف والدة الطفلة المذكورة وضبطها، بمواجهتها بما توصلت إليه التحريات أقرت بها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

