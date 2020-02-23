مصر | "بلغ عن ابنته".. كشف ملابسات العثور على جثة رضيعة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلغ عن ابنته".. كشف ملابسات العثور على جثة رضيعة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة طفلة حديثة الولادة، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز البدرشين، من عامل، 44 سنة، مُقيم بدائرة المركز بعثوره اليوم عقب خروجه من مسكنه على طفلة رضيعة "حديثة الولادة" متوفية أمام أحد المنازل بدائرة المركز.

على الفور إنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الطفلة المتوفية حديثة الولادة "عمر يوم" بدون ملابس ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية وتم نقلها إلى مستشفى البدرشين العام.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد والدة الطفلة المتوفاه (إبنة المُبلغ)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف والدة الطفلة المذكورة وضبطها، بمواجهتها بما توصلت إليه التحريات أقرت بها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.