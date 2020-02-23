مصر | 25 مارس.. الحكم على سعاد الخولي بتهمة الكسب غير مشروع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 مارس.. الحكم على سعاد الخولي بتهمة الكسب غير مشروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة 25 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وطلب المحاميين ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة، وكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامى الأصيل، انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التي لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة، والتي أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله، وحاتم محمد جمال الخولي، وأمانة سر شريف محمد ووائل عبد المقصود.

كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

